Si sono conclusi da poco due interventi, coordinati dal Parco Fluviale della Sarca, per fermare l’avanzata del bosco e ridare aria alle orchidee rare.

(Tione di Trento, 10 Mar 25) I prati aridi tipici del Monte Brione e del Lago di Toblino sono stati recuperati dall'avanzare del bosco, grazie a due interventi disposti dal Parco Fluviale della Sarca tra novembre e dicembre e da poco conclusi.

A Riva del Garda sulla sommità del Brione e a Madruzzo sul versante sud-est del lago in località Ronchi, entrambe riserve naturali provinciali e zone speciali di conservazione secondo la normativa Natura 2000, è stato liberato il bosco dagli arbusti e si è proceduto allo sfalcio dei prati ricchi di flora spontanea che caratterizzano gli ambienti di queste zone dal clima mite. I prati di questo tipo si sviluppano su terreni poveri di humus ma costituiscono habitat preziosi per la biodiversità. A monte delle coltivazioni di olivo e vite, infatti, crescono spontaneamente il leccio, l'orniello, il carpino nero, la roverella e fiori rari, come varie qualità di iris e più di venti specie di orchidee, alcune anche a rischio di estinzione. Per non alterarne le dinamiche riproduttive, serve una manutenzione attenta, evitando concimazioni, attuando sfalci tardivi dopo la fioritura e fermando l'imboschimento.

La situazione sul Brione ha richiesto un intervento più importante per riuscire a riaprire le radure e ridare aria alla flora. Sono stati recuperati circa 2.300 metri quadrati di prato. È stata, inoltre, rimossa una recinzione metallica, lunga circa 45 metri, di nessuna utilità né valore storico che, anzi, interrompeva la continuità ecologica e impediva il passaggio della fauna.

L'intervento a Madruzzo, invece, è coinciso perlopiù con uno sfalcio di mantenimento del prato, che era già stato recuperato in maniera rilevante nel 2021 e 2022. Sono quindi stati eliminati i ricacci delle specie arboree e decespugliati i bordi lungo tutta l'area.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Job's Coop di Mori per un costo di 11.700 euro.

Visto il pregio naturalistico e l'interesse storico del Brione, in cui sussistono anche rinvenimenti della Prima Guerra Mondiale, l'attività si è svolta con la supervisione del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, acquisito il parere dell'UMST - Soprintendenza per i beni e le attività culturali PAT.

Si ringraziano per la collaborazione il comune di Riva del Garda, il comune di Madruzzo e il corpo forestale di Riva del Garda.