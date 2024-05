Alla scoperta del prezioso patrimonio naturalistico e archeologico

Venerdì 24 Maggio 2024

Nel mese di maggio ricadono ogni anno due ricorrenze che vogliono ricordare l'importanza della conservazione della natura: la Giornata mondiale della biodiversità delle Nazioni Unite (22 maggio) e la Giornata europea dei parchi di Europarc (24 maggio).

Per celebrarle, insieme a tutti gli appassionati di natura e anche di archeologia, le Aree protette del Trentino e il Museo delle Palafitte di Fiavé organizzano per venerdì 24 maggio una giornata per andare "Alla scoperta del prezioso patrimonio naturalistico e archeologico" alla Torbiera di Fiavè.

Programma

Il programma prevede il ritrovo venerdì 24 maggio alle 9:00 presso il parcheggio Dos Gustinaci a Fiavé.

Dopo i saluti istituzionali e l'introduzione alla giornata, dalle 9:20 alle 11:30 circa, insieme agli esperti, si eseguiranno un carotaggio e l'analisi della torba con illustrazione dei rilievi della vegetazione e infine la descrizione delle strategie gestionali.

Dalle 11:30 alle 14:00 si racconterà la storia dell'estrazione della torba, dell'importanza della palinologia e degli aspetti archeologici.

La giornata si concluderà con la visita al Parco Archeo Natura con un viaggio nella preistoria tra archeologia e natura alla scoperta del patrimonio mondiale UNESCO conservato dalla torbiera di Fiavé dove è ricostruito anche un villaggio di palafitte dell'età del Bronzo.

Relatori

Gli esperti che si alterneranno nei diversi momenti del programma saranno:

Marcello Scutari - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento

- Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento Claudio Zaccone - Università degli Studi di Verona, professore associato di chimica agraria

- Università degli Studi di Verona, professore associato di chimica agraria Daniel Spitale - consulente briologo

- consulente briologo Luigi Bugoloni - esperto di storia locale dell'estrazione della torba

- esperto di storia locale dell'estrazione della torba Fabiana Cristofolini - Fondazione Edmuch Mach, palinologa

- Fondazione Edmuch Mach, palinologa Mirta Franzoi - UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione telefonando al numero 0461/497885 oppure scrivendo una e-mail a antonella.agostini@provincia.tn.it.

La giornata dà, inoltre, diritto all'attribuzione di crediti formativi agli iscritti all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Trento.