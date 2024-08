Domenica 1 Settembre 2024 dalle 09:00 alle 15:00

Sarche/Torbole - Conoscere la Sarca su due ruote: biciclettata adatta a tutti lungo la ciclabile che da Sarche porta a Torbole in cui verranno trattati aspetti legati alla pericolosità del fiume durante gli eventi alluvionali; verrà mostrata la carta di sintesi della pericolosità dove sono evidenziati i tratti del fiume soggetti ad esondazione al fine di comprendere la complessa tematica della gestione del rischio residuo. Interverrà l'esperto sulla pericolosità fluviale/torrentizia ing. Lutterotti.

Meeting point: Piazzale Hotel Ideal - Sarche (TN)

Info utili

Durante la giornata è prevista una sosta per il pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).

Le escursioni annullate per maltempo saranno recuperate in data successiva.

Come partecipare

L'iscrizione, gratuita e necessaria per partecipare, va effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente l'escursione ONLINE al seguente link Iscriviti

Per informazioni contattare Mountain Friends: E-mail info@mountainfriends.it - Tel. 345 3858648