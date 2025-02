Giovedì 6 Febbraio 2025

di Francesco Clerici, Tommaso Barbaro

Italia / 2024 / 15'

Nella remota valle dello Zanskar, in Himalaya, le popolazioni dipendono dai ghiacciai che, a primavera, offrivano la quantità d'acqua necessaria per vivere. Oggi costruiscono ghiacciai artificiali per adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e contribuire alla ricarica delle falde acquifere.

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano.

Interverranno:

Andrea Zatta per l'Associazione Trentino for Tibet odv e i registi.

Prof. Roberto Ranzi dell'Università di Brescia con un approfondimento dal titolo: "Dal Ghiacciaio dell'Adamello al Karakorum: i ghiacciai sentinelle del riscaldamento globale".

Presso la biblioteca è possibile visitare la mostra fotografica: The Ice Builders - I costruttori di ghiaccio" che documenta il progetto "Ice Stupa Zanskar", un viaggio di luoghi, volti e immagini per scoprire da vicino gli effetti della crisi climatica che sta colpendo l'intero pianeta. Una mostra di Andrea Zatta, Fabio Saitto e Francesco Clerici a cura di Trentino for Tibet odv. In collaborazione con Montura.

Esposizione raccolta di libri a tema acqua dal 26 gennaio all'8 febbraio in orario di apertura della biblioteca.

Per informazioni:

Biblioteca delle Giudicarie Esteriori 0465/702215

ponte.arche@biblio.tn.it