Domenica 19 Gennaio 2025 dalle 09:00 alle 15:00

Il versante Sud-Ovest del Monte Stivo offre una vista mozzafiato sul Lago di Garda, che dall'alto sembra un fiordo. Il panorama a 360° include il Pasubio, le Piccole Dolomiti, la Presanella, il Carè Alto e le Dolomiti di Brenta.

Orario: 9.00 - 15.00

Pranzo: al sacco

Dislivello: +600m

Lunghezza: 8 km

Punto di ritrovo: Parcheggio Passo Santa Barbara

Indossare calzature e abbigliamento adeguati. In caso di neve, portare ciaspole e/o ramponcini.

Iscrizione gratuita e obbligatoria online!

Non perdere questa occasione per immergerti nella natura e goderti panorami indimenticabili!