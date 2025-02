Domenica 2 Febbraio 2025 dalle 09:00 alle 15:00

Il Monte Altissimo domina dall'alto il Lago di Garda che influenza il microclima del monte regalando inverni mai troppo rigidi. Durante la salita sarà possibile scoprire tracce della Grande Guerra.

Indossare calzature e abbigliamento adeguati. In caso di neve, portare ciaspole e/o ramponcini.

Iscrizione gratuita e obbligatoria online!

Non perdere questa occasione per immergerti nella natura e goderti panorami indimenticabili!

Per informazioni contattare Mountain Friends: E-mail info@mountainfriends.it - Tel. 345 3858648