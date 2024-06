Ventennale del Sentiero dell'Atmosfera (2004-2024)

Da Venerdì 7 a Sabato 8 Giugno 2024

Tra Scienza, Conoscenza e Turismo

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebra ogni anno il 5 giugno, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale ed Aeronautica Militare organizzano due giornate per celebrare il ventesimo Anniversario del Sentiero dell'Atmosfera (2004-2024) a Monte Cimone.

Venerdì 7 giugno è previsto il convegno presso la Rocca di Sestola, Sala "Vecchia Osteria".

Registrazione dei partecipanti dalle ore 10:00. Il ricco programma della giornata prevede varie sessioni: al mattino, dopo i saluti istituzionali si parlerà di Osservare e comunicare il clima e di Scienza, Formazione e Turismo sulle pendici del Monte Cimone.

Dopo la pausa pranzo, visita ai locali Aires Centro di formazione e di informazione su Atmosfera e clima. I lavori poi riprenderanno con gli interventi dedicati alla ricerca scientifica sul Cimone.

Sabato 8 giugno salita a monte Cimone percorrendo il Sentiero dell'Atmosfera.

Ritrovo ore 9:00 al Lago della Ninfa e trasporto a Pian Cavallaro con minibus. Salita al Monte Cimone accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche dell'Ente Parchi e visita all'osservatorio climatico del CNR e alla Stazione Meteorologica del CAMM. Pranzo al sacco.

Alle ore 14:00 Concerto per il clima con trio Ukul'eli. Conclusione entro le ore 16:00.

Prenotazione obbligatoria per la salita al Cimone: ceas@parchiemiliacentrale.it

Per info consultare il sito www.sentieroatmosfera.it

Registrazione: info@sentieroatmosfera.it - tel. 388-7969269