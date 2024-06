(Accettura, 04 Giu 24) Hanno partecipato 27 ragazzi tra studenti di varie facoltà scientifiche, guide escursionistiche e professionisti. Si è trattata di un'attività di citizen science durante la quale i partecipanti hanno potuto affiancare i tecnici del Parco nell'attività di monitoraggio di una specie affascinante quanto elusiva: il lupo. Occasione anche di promozione del territorio unendo alla ricerca in campo, la visita ad alcuni luoghi e manifestazioni che caratterizzano il Parco stesso come l'escursione nella Zsc Bosco di Montepiano e a Pietra della Mola, la visita al borgo di Pietrapertosa e lo spettacolo dell'abbattimento del Maggio ad Accettura.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il Parco può avere un ruolo importante nella formazione di tecnici e ricercatori che si occuperanno di ambiente e fauna selvatica. Dare l'opportunità di sperimentare in campo le attività di ricerca diventa un'occasione importante di crescita per tutti, ne è prova il forte interesse e la grande partecipazione che questa iniziativa ha raccolto.