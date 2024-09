(Accettura, 05 Set 24)

L'Ente Parco, con D.C.D. n. 79/2024, ha indetto 3 concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo determinato per le attività di cui all'art. 5 della L.R. 10/2020:

- concorso pubblico per soli esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato per un periodo di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale con inquadramento nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui all'ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 – funzionario tecnico e monitoraggio;

- concorso pubblico per soli esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato per un periodo di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale con inquadramento nell'area degli istruttori di cui all'ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 – istruttore tecnico vigilanza e monitoraggio;

- concorso pubblico per soli esami per l'assunzione con contratto a tempo determinato per un periodo di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale con inquadramento nell'area degli operatori esperti di cui all'ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 - operatore esperto tecnico-ausiliario.

Le domande devono essere presentate sull'apposita piattaforma on line InPA (https://www.inpa.gov.it/) entro e non oltre le ore 12:00 del 05 Ottobre 2024.

I bandi sono visionabili:

nell'Albo Online dell'Ente selezionando la tipologia BANDI DI CONCORSO al link https://parcogallipolicognato.albotelematicoisweb.it/

in Amministrazione Trasparente nella sezione BANDI DI CONCORSO al seguente link https://trasparenza.parcogallipolicognato.it/page/75/concorsi-attivi.html

Scadenza 05/10/2024