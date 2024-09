14 settembre cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della ciclovia della bellezza al prof. Francesco Corbetta, naturalista e biologo italiano

(Accettura, 13 Set 24) E' prevista per il 14 settembre 2024, Ore 10.00, in località Scannacapre - la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della ciclovia della bellezza al prof. Francesco Corbetta, naturalista e biologo italiano.



Nel corso della cerimonia interverranno interverranno:

Mario Ungaro - Presidente del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Alfonso Vespe - Sindaco di Accettura

Claudia Corbetta - Famiglia Corbetta

Francesco Ripullone - Professore Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi della Basilicata

Le conclusioni saranno affidate a Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità Regione Basilicata e Laura Mongiello, Assessore Ambiente ed Energia Regione Basilicata



"Bellezza in Bicicletta" è un'azione volta alla implementazione del sistema di visita lenta del territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e si configura quale cluster simbiotico del più vasto programma di sviluppo denominato "Via delle Meraviglie" la cui piattaforma storico-culturale che funge da connettore è rappresentata dal tracciato dell'antica Via Herculea, al cui interno sono rintracciabili radici e testimonianze di rilevanza europea.

Il progetto consiste nella realizzazione di più interventi:

- Realizzazione della "Ciclovia della Bellezza" attraverso la rifunzionalizzazione di tratti di viabilità rurale, prevalentemente bianca, collegante i principali siti di interesse naturalistico e/o culturale dell'area parco, nonché i nodi di accesso allo stesso

- Acquisto navette, Acquisto e-bike

- Acquisto e installazione dei punti ricarica e punti informativi (totem)

- Sistema per il censimento e la messa in rete del patrimonio abitativo non utilizzato nei borghi dell'area parco - Individuazione area di ospitalità diffusa supportata da portale web e applicazione nativa per la prenotazione, guida interattiva, gestione recensioni + bot ai per assistenza ai viaggiatori. Si tratta di un intervento di riqualificazione di parte degli antichi percorsi di collina e di montagna costituiti da un unico itinerario ad anello che interesserà 4/5 dei Comuni del Parco e relative località e frazioni.

Il progetto, finanziato interamente dal Ministero dei Trasporti, è il risultato di una progettazione territoriale integrata che si aggiunge ad altri tasselli che qualificano il territorio del Parco come elemento trainante per il turismo lento e di esperienza trasformativa.



Caratteristiche Tecniche della ciclovia

La ciclovia, di sviluppo complessivo di circa 72 Km, forma un anello che consente di fruire delle principali valenze naturalistiche e paesaggistiche dell'areale del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Scenari caratterizzati da aguzze dorsali ammantate di boschi ed estese e antiche foreste, percorsi fluviali di straordinaria bellezza, alternati a paesaggi più dolci e regolari a tratti resi aspri da profondi calanchi.

Il percorso si sviluppa prevalentemente su strade bianche e sterrati, ma intercetta anche porzioni asfaltate. Il livello di difficoltà è in genere contenuto anche se non mancano varianti tecniche caratterizzate da percorsi su sterrato abbastanza impegnative.

Alla ciclovia è associato un servizio di bike sharing che annovera una flotta di 60 e- bike distribuite il tracciato in 6 punti di prelievo allocati rispettivamente: presso la sede del Parco in località Palazzo di Accettura, in località Montepiano e nei comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano e Pietrapertosa. In ciascun punto di prelievo sono presenti stalli di sosta e ricarica da cui è possibile prelevare e restituire le e bike. Alcuni di questi stalli sono alimentati da apposito impianto FV che contribuisce a ridurre l'impronta ecologica del sistema di fruizione. Tutto il sistema è gestito da apposita app.