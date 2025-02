4 febbraio 2025 ore 9.30 Polo Bibliotecario di Potenza Via Don Minozzi

(Accettura, 31 Gen 25) Portiamo a compimento un altro importante tassello per la valorizzazione del territorio del Parco. Nell'ambito del progetto Bellezza in bicicletta finanziatoci dal Ministero dei Trasporti nell'ambito del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 oltre alla realizzazione di una Ciclovia tra i Comuni del Parco di circa 70 km, abbiamo dato vita ad un portale Open Data di promozione e fruizione di tutte le risorse naturali e turistiche del Parco. Lo presenteremo in anteprima Martedì 4 Febbraio a partire dalle ore 9:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.



Vi aspettiamo!