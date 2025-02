(Accettura, 04 Feb 25) Nel territorio del Parco, continua lo studio del capriolo italico come previsto dal progetto Mo.Le.C.O.L.E. Monitoring Lepus and Capreolus: Observation on Long-distance of the Park Environment, finanziato nell'ambito del programma di ricerca del National Biodiversity Future Center (NBFC).

Grazie all'ausilio di droni dotati di termocamere stiamo sperimentando nuove tecniche di monitoraggio ed ottenendo importanti informazioni sullo stato di conservazione della specie.



Condividiamo con voi il video di due caprioli avvistati con il drone, con (a sinistra) e senza (a destra) termocamera.

Aguzzate la vista!