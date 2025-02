Taglio ed eradicazione di numero 308 piante di specie diverse

(Accettura, 26 Feb 25) Questo Ente, in esecuzione della D.D. n. 32 del 26.02.2025 - esecutiva nei modi di legge, intende procedere mediante asta pubblica ai sensi degli art. 73 - 76 del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n° 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni, a corpo e non a misura con offerte solo in aumento sul prezzo a base di stima, alla vendita/utilizzazione di n. 308 piante in piedi di essenze varie, radicate lungo la S.P. Gallipoli Cognato di collegamento tra Accettura e la S.S. 407 Basentana, presso il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomite Lucane" – LOTTO 2 – sezioni da 133 a 252.

Di seguito è possibile scaricare la documentazione di gara.

Scadenza 11/03/2025