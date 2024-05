Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

(Iglesias, 28 Mag 24) Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con il Commissario Straordinario Elisabetta Anna Castelli, nel pomeriggio di lunedì 27 maggio 2024 ha partecipato al consiglio comunale convocato dal sindaco di Iglesias Mauro Usai in via straordinaria presso il sito di Porto Flavia. L'occasione è stata l'avvio delle celebrazioni per i 100 anni di fondazione di una struttura unica al mondo, progettata dall'ing. Vecelli per consentire il carico del minerale estratto in alcune miniere dell'iglesiente direttamente a bordo delle navi.

Nella circostanza, il Parco Geominerario ha ribadito l'importanza di valorizzare il sito e accrescerne il potenziale attrattivo all'interno del patrimonio minerario sardo, partecipando attivamente alle iniziative che si vorranno intraprendere in accordo con le istituzioni, le associazioni e i gestori.