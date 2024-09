Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

(Iglesias, 05 Set 24) Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in occasione dell'anniversario dell'Eccidio di Buggerru avvenuto 120 anni fa, il 4 settembre 2024 ha apposto una targa commemorativa a memoria dei tragici fatti che portarono all'uccisione di minatori a Buggerru e di tutte le vittime dell'epopea mineraria. Lunedì 2 settembre 2024, ha altresì partecipato, col Direttore Fabrizio Atzori nell'aula consiliare del Comune di Buggerru, all'incontro pubblico per l'aggiornamento del dossier relativo alla candidatura del patrimonio minerario del territorio del Sulcis, Iglesiente e Guspinese nelle liste del patrimonio mondiale UNESCO, in qualità di paesaggio culturale.

