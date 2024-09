Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

(Iglesias, 20 Set 24) Anche il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha partecipato a RemTech Expo, hub tecnologico ambientale specializzato sui temi della multitransizione per lo sviluppo del Terzo Millennio, che si chiude oggi a Ferrara. Alla tre giorni, su invito di AIPAI (Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale), il Parco Geominerario è intervenuto nella sessione "Luoghi della produzione e paesaggi estrattivi dismessi: tra turismo e sostenibilità". L'intervento, ha avuto come tema: "La rigenerazione urbana e culturale, tra tutela e nuove vie di sviluppo" ed ha focalizzato l'attenzione sui paesaggi minerari dismessi della Sardegna, costituiti dalle miniere, dalle strutture annesse e gli ex villaggi minerari, con possibilità di rigenerazione urbana e reinserimento sociale anche in chiave promozionale e turistica.



