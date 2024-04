Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Turismo sostenibile nel parchi Naturali - Corso di formazione docenti scuola primaria e secondaria

Sabato 13 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 16:00

Iniziativa gratuita nell'ambito del progetto INFEAS "Turismo sostenibile" - Attività 2023-2024.

Terza delle cinque giornate dedicate alla conoscenza delle Aree Protette della Provincia di Bologna.

Alla conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le giornate sono indipendenti ed è possibile partecipare anche ad una sola.

ISCRIZIONE ENTRO 12 APRILE: https://forms.gle/N75vN2gjKWG7rrweA

Informazioni Monia Cesari: 3204607940 oppure infea@enteparchi.bo.it

Ritrovo ore 10 presso Località la Palazza: Via La Palazza Ponticella di San Lazzaro di Savena (BO)

Rientro previsto per le 16

I gessi, da settembre 2023 "Patrimonio dell'UNESCO": giornata di escursioni alla scoperta del carsismo superficiale e sotterraneo.

Dolina della Spipola

Esplorazione alla scoperta del territorio carsico alla scoperta dei tanti tipi di microambienti (e microclimi) che lo caratterizzano ed "a caccia" dei segni lasciati dall'acqua nelle forme carsiche di superficie. Una facile passeggiata attorno in una delle più grandi doline su gesso d'Europa, scavata nella selenite, minerale dalle proprietà assai interessanti e dai mille utilizzi.

Dai fenomeni carsici (valli cieche, doline, grotte, inghiottitoi, candele, bolle di scollamento), ai siti di ritrovamento di importanti reperti paleontologici, attraverso cave abbandonate, abitazioni costruite sul gesso ed un'insospettabile ricchezza faunistica, ma soprattutto floristica e vegetazionale.

Opzione 1 - Dolina della Spipola e Grotta del Farneto

Visita guidata alla Grotta del Farneto

Visita guidata alla Grotta del Farneto: una piccola avventura speleologica, lungo un percorso non attrezzato, ma adatto a tutti (purché in normali condizioni di salute fisica). Una grotta ricca di storia, dall'età del bronzo fino alla seconda guerra mondiale. Tutti i visitatori saranno muniti di caschetto con luce incorporata. La temperatura della grotta è di 10 - 12 °C tutto l'anno ed è presente un fondo argilloso, occorrono: scarpe da trekking o scarpe comode con la suola carenata, pantaloni lunghi, felpa e una bandana per migliorare l'adesione del caschetto alla testa. E' previsto un momento laboratoriale di rielaborazione dell'esperienza. Durata della visita un'ora e mezza

Opzione 2 - Grotta e Dolina della Spipola

Visita guidata alla Grotta della Spipola

L'ecosistema grotta, gli adattamenti degli animali al buio e all'elevata umidità, le fragilissime e sorprendenti relazioni tra l'ambiente fisico e quello vivente. Un'occasione per osservare i fenomeni carsici sotterranei e vivere emozioni uniche attraverso l'esperienza della visita speleologica. Tutti i visitatori saranno muniti di caschetto con luce incorporata. La temperatura della grotta è di 10 - 12 °C tutto l'anno ed è presente un fondo argilloso occorrono: scarpe tra trekking o stivali in gomma, pantaloni lunghi, scarpe e vestiti di ricambio per quando si esce, felpa e una bandana o cuffia da piscina per migliorare l'adesione del caschetto alla testa. Durata della visita tre ore.