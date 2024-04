Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Martedì 23 Aprile 2024 dalle 18:00 alle 21:00

La particolarità di partire da un parco pubblico urbano, a volte affollato, che in breve tempo ci porta in silenziose zone di bosco con alberi di notevoli dimensioni lungo il fiume Reno. Un corridoio ecologico molto importante per questo territorio che, con i suoi edifici, ci racconterà di storie degli ultimi sette secoli, fino ai tragici fatti della seconda guerra mondiale Escursione per adulti e ragazzi dai 14 anni

Ritrovo ore 18:00 Ingresso Parco della Chiusa (Parco Talon)

Termine previsto per le ore 21:00 nello stesso punto.

Difficoltà: E - Lunghezza: 5 km - Dislivello: 120 m - Cammino effettivo: 2.30 ore.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per gli adulti e gratuito per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 051 6254821 - infea@enteparchi.bo.it