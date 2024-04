Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Mercoledì 24 Aprile 2024 dalle 19:00 alle 21:30

Serata alla scoperta dei Pipistrelli. Dopo una breve introduzione alla biologia di questi animali e come proteggerli e aiutarli, vedremo quali strumenti vengono usati per studiarli. Seguirà una breve passeggiata nei pressi del centro visita e davanti alla Grotta del Farneto per un'osservazione e un ascolto diretto di questi animali.

Ritrovo: ore 19 Centro Parco Casa Fantini – Via Jussi 171 - Farneto

Termine previsto ore 21.30

Difficoltà: adatto agli adulti e ai bambini dai 7 anni

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il giorno precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it