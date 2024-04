Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Domenica 28 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 12:30

Laboratorio didattico a contatto con l'ambiente per bambini dai 3 ai 6 anni

Alcune montagne del Parco sono fatte di Argilla... ma che cos'è?! Che odore e che forma ha?! In questo laboratorio sensoriale, i bambini manipoleranno l'argilla, per farne ciondoli fioriti o piccole statue degli animali del bosco.

Ritrovo ore 10:00 presso Centro Visite di Villa Torre, via Tolara di Sopra – 97, Loc. Settefonti, Ozzano dell'Emilia (BO).

Termine previsto per le ore 12:30

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua.

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it