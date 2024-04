Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Sabato 27 Aprile 2024 dalle 15:00 alle 17:30

Cos'è la Biodiversità?! Dopo una breve introduzione al tema, faremo un gioco-esplorativo dove ragazzi/e diventeranno biologi e entomolgi, alla scoperta della biodiversità del parco e degli insetti impollinatori e non, che lo abitano!



Escursione per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni





Ritrovo ore 15:00 Ingresso Parco della Chiusa (Parco Talon)

Termine previsto per le ore 17:30 nello stesso punto.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 3332660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it