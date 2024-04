Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Domenica 14 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 12:30

Laboratorio didattico a contatto con l'ambiente e escursione naturalistica per bambini dai 3 ai 6 anni.

Un operatore esperto guiderà i bambini attraverso un percorso tanto semplice quanto sorprendente per compiere le prime osservazioni sulla natura che li circonda.

Il percorso lungo un sentiero nel bosco li porterà a scoprire gli animali e le piante che vivono negli ambienti acquatici del parco.

Ritrovo ore 10:00 presso Parcheggio Oasi di Cà De Mandorli, via Idice 24, San Lazzaro di Savena (BO)

Termine previsto per le ore 12:30

Difficoltà: Semplice adatto a tutti

Cammino effettivo: 1.00 ora.

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it