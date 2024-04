Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Sabato 20 Aprile 2024 dalle 08:45 alle 12:30

Percorso ad anello sui gessi della Dolina della Spipola con partenza dal centro sociale "La Terrazza" a Ponticella

Attraverso il sentiero C.A.I. 817, si raggiungono, dopo un tratto sterrato, gli estesi affioramenti dell'Altopiano di Miserazzano da dove si può ammirare una bella vista sulla valle del Savena. Continuando lungo il percorso una breve deviazione porta ad un buon punto di osservazione sull'ingresso di una cavità il "Buco dei Vinchi" e, poco oltre, il "Buco delle Candele" con spettacolari solchi verticali provocati dal ruscellamento. Dopo una breve sosta presso" L'Oratorio della Madonna dei Boschi" e a "L'Ex Cava a Filo" si giunge, scendendo una ripida scalinata, sul fondo della dolina e l'odierno ingresso della "Grotta della Spipola".Risalito il versante della Dolina, passando dal parcheggio" La Palazza, si ritorna al punto di partenza percorrendo il sentiero CAI 802.

Escursione per adulti

Ritrovo ore 8.45 presso centro sociale "La Terrazza" – Via Del Colle n. 1 – Ponticella

Termine previsto per le ore 12.30 nello stesso punto.

Difficoltà: Turistico – Dati i molti tratti sterrati, in base alla stagione, è possibile trovare fango lungo il percorso.

Lunghezza: 8 km - Dislivello: 200 m

Cammino effettivo: 3.00 ore.

Note: si raccomandano indumenti comodi, scarpe da montagna, giacca impermeabile (in base alla stagione), borraccia d'acqua.

Attività gratuiua

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it