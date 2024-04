Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Sabato 13 Aprile 2024 dalle 14:30 alle 17:00

È difficile incontrare gli animali selvatici, che sono molto riservati e dei quali dobbiamo rispettare la privacy, ma possiamo allenarci a riconoscere la loro presenza dalle impronte, dai resti dei pasti, dalle fatte (chissà che cosa sono!...) , dai nidi, dalle reazioni degli ospiti e tanto altro, attraverso un breve percorso a piedi lungo i sentieri dei gessi. Verificheremo con un gioco se sai davvero scoprire quanta biodiversità ci può essere in un parco di collina.

Attività riservata ai bambini di età compresa tra gli 8 e 11 anni, insieme agli accompagnatori

Ritrovo alle 14.30 al Parcheggio "La Palazza" – Via Benassi n. 77 – San Lazzaro di Savena (Bo)

Termine previsto per le ore 17

Note: Abbigliamento indispensabile: pantaloni lunghi, scarponcini, consigliato: in base alla stagione, cappello, giacca impermeabile antivento, borraccia con acqua

Attività gratuita

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: 333 2660329 . 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it