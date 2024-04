Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 10:00 alle 13:00

Partendo da qualche elemento naturale come una foglia o qualche ramoscello, e il loro odore faremo delle piccole opere d'arte, attaccando, strofinando e colorando con matite e pennelli!

Escursione per bambini dai 6 anni

Ritrovo ore 10:00 Parcheggio di Madonna dei Boschi, Via Buozzi, angolo Madonna dei Boschi

Termine previsto per le ore 13:00 nello stesso punto.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il giorno precedente:

Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it