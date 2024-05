Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Domenica 5 Maggio 2024 dalle 10:30 alle 12:30

Percorreremo un sentiero lungo il corso d'acqua che attraversa campi e boschi, seguendo un importante corridoio ecologico che ci offre molte occasioni per parlare di biodiversità.

Escursione per adulti e ragazzi dai 14 anni

Ritrovo ore 10:30 Loc. Idice – Via Emilia 371-369. Di fianco al ponte sul torrente

Termine previsto per le ore 12:30 nello stesso punto.

Difficoltà: E (facile adatto a tutti) - Lunghezza: 6 km - Dislivello: 0 m · Cammino effettivo: 2.30 ore.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per gli adulti e gratuito per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it