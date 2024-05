Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Laboratorio didattico e escursione naturalistica per bambini dai 6 agli 11 anni

Sabato 11 Maggio 2024 dalle 15:00 alle 17:00

Per conoscere la natura imparando la lingua inglese in modo semplice, divertente con giochi e attività dinamiche.

Il "Laboratorio Natura" è una attività innovativa progettata per i bambini di oggi…curiosi e vivaci, allo scopo di unire scienza, natura, sport e divertimento.

Un operatore esperto li guiderà attraverso un percorso di apprendimento e di pratica dell'inglese in ogni situazione e attività a contatto con l'ambiente.

Ritrovo ore 15:00 presso Centro ricreativo "La Terrazza di Ponticella" Via del Colle, 1 - 40068 Ponticella (BO)

Termine previsto per le ore 17:00

Difficoltà: Sentiero semplice adatto a tutti.

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it