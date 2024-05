Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Sabato 18 Maggio 2024 dalle 10:00 alle 12:30

Osservare la natura che ci circonda guidati da un operatore esperto, camminando tra prati e boschi lungo il corso d'acqua del Torrente Idice; per scoprire quanto valore ha una singola goccia d'acqua che scorre, un'ape o una farfalla che vola…una rondine che sfreccia o un piccolo ragno che tesse la sua tela tra i fili d'erba di un prato….

Escursione per adulti e ragazzi dai 14 anni

Ritrovo ore 10:00 Loc. Idice – Via Emilia 371-369. Di fianco al ponte sul torrente

Termine previsto per le ore 12:30 nello stesso punto.

Difficoltà: E (facile adatto a tutti) - Lunghezza: 6 km - Dislivello: 0 m ·

Cammino effettivo: 2.00 ore.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per gli adulti e gratuito per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it