Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Giovedì 6 Giugno 2024 dalle 17:45 alle 21:30

Le vicende della Beata Lucia di Settefonti e la suggestione dei Calanchi, lungo un affascinante percorso che dalla chiesa di Sant'Andrea raggiunge una terrazza panoramica aperta a 360°, che permette di ammirare una vista che va dagli appennini al mare. Il tutto in un contesto ricchissimo di storia, dai tempi etruschi ai giorni nostri, e di biodiversità.

Percorso adatto ad adulti e maggiori di 12 anni.

Ritrovo: ore 17.45 Via Sant'Andrea, 61, 40064 Ozzano dell'Emilia BO

Termine previsto per le ore 21.30

Difficoltà: Media Lunghezza: 8.5 km Dislivello 235 m Cammino effettivo: 3 ore

Note: portare acqua e spuntino. Indossare scarpe e abbigliamento da trekking; consigliati i bastoncini da trekking

Costo: 5 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il giorno precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 0516254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it