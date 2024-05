Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Sabato 1 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 12:30

Si parte da Cà de Mandorli per immergersi nel bosco del torrente Idice. Una passeggiata tranquilla per scoprire le fioriture, gli insetti e gli anfibi dell'area protetta. Tra campi e boschi lungo la riva del torrente per un breve sentiero andata e ritorno. Una escursione tra habitat naturali e artificiali indispensabili per la vita degli animali legati agli ambienti acquatici; possibilità di fermarsi a Cà de Mandorli per un pic-nic in autonomia.

Escursione per adulti e bambini dai 7 anni.

Ritrovo ore 9:30 Cà de Mandorli (Via Idice, 24, 40068 San Lazzaro di Savena BO)

Termine previsto per le ore 12:30 nello stesso punto.

Difficoltà: E - Lunghezza: 5 km - Dislivello: 50 m - Cammino effettivo: 2.30 ore.

Note: Indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango

Costo: 5 € per gli adulti e gratuito per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it