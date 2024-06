Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

In bicicletta… per i colli Bolognesi

Domenica 16 Giugno 2024 dalle 09:00 alle 12:30

Terzo appuntamento per imparare a pedalare con tutta la famiglia tra la natura delle colline Bolognesi.

Accompagnati da un istruttore esperto per coniugare sport e natura muovendosi in sicurezza.

Partiremo da un parco pubblico urbano, a volte affollato, che in breve tempo ci porta in silenziose zone di bosco con alberi di notevoli dimensioni lungo il fiume Reno. Un corridoio ecologico molto importante per questo territorio che, con i suoi edifici, ci racconterà di storie degli ultimi sette secoli, fino ai tragici fatti della seconda guerra mondiale.

Percorso adatto agli adulti e anche ai bambini, abituati a pedalare e con bici con ruote non inferiori a 26 pollici.

Ritrovo ore 9:00 presso Ingresso Parco della Chiusa (Parco Talon) di fronte alla Chiesa di San Martino (Casalecchio di Reno).

Termine previsto per le ore 12:30 nello stesso punto

Note e consigli tecnici: Casco obbligatorio (chi si presenta senza non potrà partire con il gruppo). Il percorso prevede salite e discese anche su strade aperte al traffico. Sono ammessi partecipanti anche in E-Bike, consapevoli che possono partecipare sia bici elettriche che muscolari, e si terrà un ritmo adatto a tutti.

Percorso, distanza e dislivello potranno variare a discrezione della Guida al fine di garantire la massima sicurezza al gruppo.

Portare uno zainetto con borraccia/acqua ed utilizzare un abbigliamento adeguato, consigliamo pantalone con fondello, guanti da ciclismo, occhiali da sole e una giacca leggera antivento/acqua.

Bicicletta in buono stato di manutenzione.

Costo: 5 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata entro dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it.

Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente -