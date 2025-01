Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Escursione per bambini alla scoperta della natura d'inverno

Sabato 18 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 12:00

Perchè gli alberi non hanno bisogno di sciarpa e cappotto ? Perché agli animali selvatici non servono gli stivali per camminare sulla neve ? Una semplice passeggiata per ammirare l' ingegno della natura per difendersi dal freddo.

Attività per bambini dai 5 fino ai 10 anni

Ritrovo: ore 9:30 : presso Centro Visite di Villa Torre, via Tolara di Sopra – 97, Loc. Settefonti, Ozzano dell'Emilia (BO).



ore 9:30 : presso Centro Visite di Villa Torre, via Tolara di Sopra – 97, Loc. Settefonti, Ozzano dell'Emilia (BO). Termine: previsto per le ore 12:00

Note: Indossare scarpe comode, abbigliamento adatto alla stagione (copricapo e guanti). Portare: zaino, merenda, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni, gratuito per gli adulti accompagnatori

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it - Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it