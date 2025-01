Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Conoscere, creare e divertirsi in natura d'inverno

Sabato 25 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 12:00

Laboratorio creativo e escursione naturalistica per bambini dai 5 agli 10 anni

Per conoscere la natura con giochi, attività dinamiche e divertenti; costruire, decorare, creare con gli originali strumenti che la natura ci offre.Il "Laboratorio Natura" è una attività innovativa progettata per i bambini di oggi…curiosi, creativi e vivaci, allo scopo di unire scienza, natura e divertimento, stimolando l'intrinseca creatività di ognuno.Un operatore esperto li guiderà in diverse attività a contatto con l'ambiente e realizzerà con loro un laboratorio creativo con gli elementi della natura d'inverno.

Ritrovo ore 10:00 presso Centro ricreativo "La Terrazza di Ponticella" Via del Colle, 1, 40068 Ponticella (BO)

ore 10:00 presso Centro ricreativo "La Terrazza di Ponticella" Via del Colle, 1, 40068 Ponticella (BO) Termine previsto per le ore 12:00

previsto per le ore 12:00 Difficoltà: Sentiero semplice adatto a tutti.

Note: Indossare scarpe comode, abbigliamento adatto alla stagione (copricapo e guanti). Portare: zaino, merenda, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni gratuito per gli adulti accompagnatori

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it - Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente



Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it