Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Passeggiata per imparare come la natura sopravvivere al freddo

Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 12:00

Un' attività sperimentale dedicata a bambini per conoscere i meccanismi segreti di animali e piante per difendersi dal freddo invernale.

Un ghiro che dorme, un uccellino paffuto, un tappeto di foglie colorate,…una semplice passeggiata per ammirare l' ingegno della natura per difendersi dal freddo.

Attività per bambini dai 5 fino ai 10 anni

Ritrovo: ore 10:00 : presso Centro Visite di Villa Torre, via Tolara di Sopra - 97, Loc. Settefonti, Ozzano dell'Emilia (BO).

Note: Indossare scarpe comode, abbigliamento adatto alla stagione (copricapo e guanti). Portare: zaino, merenda, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni, gratuito per gli adulti accompagnatori

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it - Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it