(Cuneo, 19 Apr 24) Dopo il successo del Trekking di Pasquetta e del Pic nic con Gorg nei primi giorni di aprile, al Parco fluviale Gesso e Stura prende il via il ricco calendario di appuntamenti Primavera al Parco 2024 che accompagnerà gli amanti della natura e della vita all'aria aperta fino a giugno.

Il Parco propone 30 eventi dedicati alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Tra laboratori, visite guidate, seminari e incontri educativi, le attività sono pensate per coinvolgere un pubblico diversificato, dai più giovani agli adulti, offrendo a ciascuno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze, di vivere esperienze uniche a contatto con la natura e di condividere momenti di divertimento e relax.

I laboratori tematici cominciano venerdì 19 aprile alle ore 17 con ELOGIO DELLE INSALATE SELVATICHE, curato da Valentina Carasso, ricercatrice specializzata nello studio della flora spontanea e nella biologia dei semi e da Dario Olivero, naturalista del Parco. Sarà l'occasione per aprire ad un pubblico adulto l'orto resistente rispondendo al crescente interesse nei confronti delle piante spontanee e delle loro proprietà, dei loro utilizzi tradizionali come di quelli legati alle più recenti scoperte.

L'apiario didattico accoglie VITA DA API, un'esperienza esclusiva dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie che con l'ausilio di una telecamera e sotto la guida esperta degli apicultori del Parco, possono curiosare all'interno di un'arnia ed entrare delicatamente nel magico mondo delle api. Gli appuntamenti sono per, sabato 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno dalle ore 15.30-17.00 alla Casa del Fiume.

Con la bella stagione tornano anche i Trekking, sabato 20 aprile dalle ore 16.00 alle 17.30 AVVENTURA GEOLOGICA ci accompagna in un percorso adatto a tutti, alla scoperta della foresta fossile Fossano. Sulle rive di Stura, infatti l'instancabile azione dell'acqua fa riemergere e sparire di nuovo i resti della più antica foresta fossile italiana. Una passeggiata affascinante per valorizzare un patrimonio archeologico insospettabile a pochi passi dalla città.

Sabato 15 giugno dalle ore 17.30 AVVENTURA BOTANICA, il trekking delle orchidee, ci porta a Cuneo nei pressi di Tetto Dolce, un'area di prati aridi e macchie di cespugli sulle sponde del Gesso, dove fioriscono numerose specie di orchidee selvatiche, tutte rigorosamente protette. Un piccolo gioiello botanico tutto da scoprire.

Tra gli eventi di rilievo, spiccano quelli programmati al percorso multisensoriale f'Orma grazie anche al sostegno del progetto SENS'ACTION - Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione finanziato dal Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027.

A partire da sabato 13 aprile ripartono le esperienze a piedi nudi con LA VIA DEL GIGANTE D'ACQUA, visita giocata per famiglie per vivere insieme un'entusiasmante avventura a piedi nudi alla ricerca di Gorg, il grande gigante d'acqua che abita il Parco fluviale. Sono previste diverse repliche, ognuna per un massimo di 25 partecipanti. Le date sono: 13, 20, 27 aprile; 4, 11, 25 maggio; 1, 8, 15 giugno sempre alle ore 10.00.

Sabato 8 giugno alle ore 17.00 il performer Matteo Marchesi e la polistrumentista Marialuisa Capurso propongono al pubblico del Parco un'esperienza artistica site-specific elaborata esclusivamente per valorizzare il percorso multisensoriale f'Orma coinvolgendo gli spettatori con un linguaggio poetico e ironico adatto a tutti. Il titolo della performance è POROSA, e i sui ideatori la descrivono come un segreto che si sussurra tra gli alberi, un invito ad attraversare i confini tra ciò che è uomo, donna, pianta, erba. È la capacità di lasciar passare il mondo attraverso di sé, di lasciare che la luce danzi tra i suoi fili sottili.

Il benessere psico fisico è al centro degli appuntamenti con lo YOGA DEGLI ELEMENTI pratica di hatha yoga per adulti anche principianti, alla ricerca di flessibilità, rilassamento e silenzio. É possibile partecipare al ciclo completo oppure ai singoli incontri in programma nel mese di luglio.

Infine, f'Orma apre le sue porte a tutti coloro che cercano un momento di assoluto ristoro e di profonda connessione con l'ambiente fluviale e che possono accedere in autonomia al percorso tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi tra le ore 14.30 e le 18.00.

Nei mesi di aprile e maggio il progetto Lungo le vie dell'ACQUA: ambiente, cultura, qualità di vita per educare alla cittadinanza globale entra nel vivo della vita cuneese con incontri, laboratori, mostre, trekking e party per una prima travolgente edizione di 'GLOBALMENTE | Settimana civica di Cuneo. La comunità avrà modo di trovarsi a riflettere su temi che dal locale sfociano nel globale e viceversa portando ad attivare azioni di lotta al cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e della gestione sostenibile dell'acqua in prospettiva glocale e inclusiva. Il programma è stato curato dal Parco fluviale Gesso e Stura e dallo Sportello Europa e Sviluppo del territorio del Comune di Cuneo in collaborazione con tante realtà del territorio tra cui Itur, LVIA, Plastic Free, Legambiente, Consulta Giovani, Datameteo, MOMO, Università di Torino.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione alle prossime iniziative sia gratuite che a pagamento è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.

L'infopoint del Parco è aperto dal martedì al venerdì dalle 10-13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato, la domenica e nei festivi dalle 9-13 e dalle 14.30 alle 18.30.