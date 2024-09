(Cuneo, 17 Set 24)

Dopo il successo del trekking AVVENTURA GEOLOGICA alla scoperta della foresta fossile più antica d'Italia sulle rive dello Stura, il Parco fluviale darà il benvenuto all'Autunno 2024 con la 1^ edizione della FESTA DEL PARCO a Fossano. L'evento, dedicato a bambini e famiglie e ispirato al libro "Il Meraviglioso Viaggio di una Goccia", è pensato per divertire i più piccoli, conducendoli in un viaggio affascinante attraverso il ciclo vitale dell'acqua, tra scienza e fantasia.

Sabato 21 settembre, a partire dalle 14.30, presso l'area Bagni Pedro in Strada della Cartiera a Fossano, i bambini dai 3 anni in su potranno prendere parte a una serie di giochi tematici sull'acqua e coinvolgenti letture che racconteranno la storia di una piccola goccia.

Divisi in gruppi che partiranno scaglionati, i giovani partecipanti e i loro genitori esploreranno le diverse fasi del ciclo dell'acqua, dall'evaporazione alla condensazione, fino alla pioggia, lasciandosi trasportare dall'immaginazione e dalla fantasia. Sarà anche un'occasione per riflettere sull'importanza di questa risorsa preziosa e sul ruolo che essa gioca nella vita di tutti.

Al termine dei giochi una golosa merenda e un originale gadget a ricordo della giornata.

L'evento si concluderà con l'emozionante liberazione nelle acque del fiume di alcune trote marmorate grazie alla collaborazione con la Fipsas Cuneo (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e l'ass. Pesca Ambiente.

La Festa del Parco è aperta a tutti e completamente gratuita grazie al sostegno del progetto Lungo le Vie dell'Acqua: Ambiente, Cultura, QUalità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il calendario di iniziative AUTUNNO AL PARCO 2024 conta altri 20 appuntamenti e importanti collaborazioni tutte da scoprire tra arte, natura e sport all'aria aperta.

Giovedì 19 settembre alle ore 17.30 alla Casa del Fiume a Cuneo, Laura Scillitani autrice del libro I LUPI DELLE ALPI e Dario Olivero naturalista del Parco fluviale incontrano famiglie con bimbi dagli 8 anni per scoprire il lupo, un animale iconico che vive in famiglie come le nostre e affronta sfide simili a quelle umane. L'evento è promosso dall'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime nell'ambito del progetto Life Wolfalps EU, in collaborazione con il Parco fluviale e scrittorincittà ed è gratuito. Al termine verrà offerta in omaggio una copia del libro per ogni nucleo famigliare.

In occasione della quarta edizione del CUNEO BIKE FESTIVA che si svolgerà da giovedì 19 a lunedì 23 settembre 2024, nella Settimana Europea della Mobilità, il Parco propone IN BICI VERSO IL PARCO, escursione in bici per famiglie con bimbi dai 6 anni in su con il Team Itur. Partendo alle 9,30 da Piazza Galimberti, attraverso il viale degli Angeli, i giovani ciclisti arriveranno nel cuore del Parco fluviale, dove, lasciate le bici e sfilate le scarpe, potranno provare la visita giocata al percorso sensoriale f'Orma. Anche questo evento è gratuito, chi lo desidera può completare la sua esperienza con la visita in apiario delle 11,30.

L'ultimo week end di settembre si apre venerdì 27 con la mostra ALIENI COME NOI allestita presso la sede Universitaria di piazza Torino 3 in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024. Studenti e visitatori potranno fin dal mattino scoprire le specie aliene che influenzano profondamente la nostra vita e il paesaggio.

Infine dal pomeriggio di venerdì 27 a domenica 29 settembre in largo Giovanni Audiffredi, Connecting Worlds presenta BACK TO THE MOUNTAINS, terza edizione dell'evento pubblico fondato sul dialogo tra arte contemporanea e ricerca scientifica. Il progetto, che è curato dall'Associazione Art.Ur sotto la direzione artistica di Andrea Lerda in collaborazione con il Parco, propone una mostra temporanea allestita all'interno di un'originale tenda appositamente disegnata da Pitti e realizzata da Ferrino. I più piccoli potranno cimentarsi nella creazione artistica condivisa partecipando ai laboratori collaborativi NOI SIAMO NATURA. Attraverso le suggestioni del libro 'Rosso di cielo' di Chiara Carminati e Alessandro Sanna daranno vita a un grande telo che da bianco si tingerà di colori e forme.

Con l'avvio dell'anno scolastico è stato realizzato inoltre il nuovo catalogo Il Parco per la scuola con le proposte didattiche per l'anno scolastico 2024-25 a tariffe agevolate per le classi provenienti dai Comuni del Parco.

L'educazione ambientale al Parco fluviale Gesso e Stura è un'esperienza immersiva nella natura, in particolare negli ambienti fluviali con la loro eccezionale biodiversità. Oltre ai temi del cambiamento climatico, del paesaggio, delle api e insetti impollinatori, della mobilità attiva e del risparmio idrico, sempre maggiore attenzione viene data alla multisensorialità al fine di favorire un maggior benessere psicofisico grazie al contatto diretto con la natura. Le attività didattiche del Parco fluviale si distinguono per il carattere interattivo e interdisciplinare, rappresentando valide applicazioni di concetti inerenti sia alle materie scientifiche, quanto all'educazione civica e all'attività motoria.

La segreteria didattica del Parco è a disposizione di scuole e insegnanti: tel. 0171.444.560- email didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it

Il calendario completo delle iniziative Autunno al Parco 2024 e il catalogo delle proposte didattiche sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Infopoint al numero 0171. 444 .501 da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 - sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30.