Escursione giocata per famiglie con bimbi dai 6 anni in su

Sabato 13 Gennaio 2024

Con i bimbi dai 6 anni in su e le loro famiglie, armati di lente di ingrandimento, taccuino, matita e con l'occhio del detective parleremo degli animali che popolano il territorio e con una coinvolgente passeggiata in collina scopriremo come registrare e studiare le tracce. L'iniziativa è parte del ciclo di attività 'Detective della natura', dedicate alla (ri)scoperta della flora e della fauna selvatica che da sempre abita e riempie di meraviglia il Parco fluviale.

Roccasparvera, ritrovo piazza Castello, ore 10.30-12.00

È possibile partecipare al singolo incontro o a tutte le proposte.

Prenotazione obbligatoria tramite Biglietteria on line o presso Infopoint. Ingresso € 5.

Necessario acquistare il biglietto anche per gli adulti accompagnatori.

Si consiglia di indossare abbigliamento caldo e scarponcini da trekking.