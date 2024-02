Sabato 10 Febbraio 2024

Laboratorio per famiglie con bimbi di 6-10 anni in cui costruiremo colorate marionette da abbinare alla propria maschera. Vi aspettiamo quindi per vivere insieme un pomeriggio di scoperta di quello che un tempo era un gioco molto diffuso che rielaboreremo in chiave contemporanea con tanti materiali di riciclo.

Prenotazione obbligatoria tramite Biglietteria on line o presso Infopoint. Ingresso € 5.

Necessario acquistare il biglietto anche per gli adulti accompagnatori.