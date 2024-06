Sabato 15 Giugno 2024

Trekking adatto a tutti. A poca distanza da Cuneo, un'area di prati aridi e le macchie di cespugli sulle sponde del Gesso, dove fioriscono numerose specie di orchidee selvatiche, tutte rigorosamente protette. Un piccolo gioiello botanico tutto da scoprire per imparare gli affascinanti accorgimenti che queste bellissime piante mettono in atto per sopravvivere.

Mini laboratorio di bombe di semi + eco-letture. Entriamo in contatto con l'ambiente che ci circonda: ascoltiamo i suoni della natura urbana, osserviamo i colori della primavera e lasciamoci trasportare da eco-letture e attività sensoriali che faranno esplodere di colore giardini e balconi.

Costo: 5 Euro, necessario acquistare il biglietto anche per gli adulti accompagnatori.

Cuneo, ex Riserva di Tetto Bruciato, ritrovo alla Rotatoria del Ponte della Pace, ore 17.30-19.00

Prenotazione obbligatoria on-line