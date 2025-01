Sabato 25 Gennaio 2025

Inizia un periodo difficile per gli uccelli migratori e stanziali per via della scarsità di cibo disponibile e allora, aiutiamoli divertendoci, riciclando, assemblando e impastando. Una volta scoperto di cosa si nutrono gli uccelli, i bambini di 4-10 anni realizzeranno, con l'aiuto di un adulto, una mangiatoia con semi e cereali per il giardino o il balcone.

Ingresso euro 5 su Biglietteria on line. Necessario acquistare il biglietto anche per gli adulti accompagnatori.

Cuneo, Orto didattico (qualora le condizioni meteo non lo permettessero l'attività si svolgerà alla Casa del Fiume).