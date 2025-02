(Solaro, 05 Feb 25) E' arrivato nella sede di Solaro (Milano) del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea un nuovo mezzo per l'antincendio boschivo. Si tratta di un Piaggio Porter NP6 veicolo particolarmente versatile ed ecologico. Il nuovo veicolo è stato acquistato grazie a un finanziamento dedicato da parte di Regione Lombardia. Il Porter NP6 ha un motore "green" quattro tempi a quattro cilindri in linea longitudinale. Di dimensioni contenute, grazie alla sua larghezza di 180 centimetri può raggiungere anche luoghi impervi attraverso piste ciclabili e piste tagliafuoco all'interno del territorio del Parco e non solo. Il veicolo è stato attrezzato con un serbatoio per l'antincendio da 750 litri azionato da una motopompa Mercedes Wick 4200-23B ad alta pressione con lancia terminale. Ha un faretto di illuminazione periferico e due rulli naspo ad avvolgimento manuale con tubo ad alta pressione. Il nuovo mezzo si unisce ai tre pick up già in dotazione ai volontari Aib del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il Parco delle Groane ha ricevuto da Regione Lombardia anche un altro finanziamento per l'acquisto di nuovi dispositivi di protezione individuale (dpi) per gli operatori, come dalle nuove disposizioni in materia. Il nuovo mezzo è stato "inaugurato" questa mattina nella sede di Solaro alla presenza del presidente del Parco, Emiliano Campi, con il consigliere William Ricchi, il direttore Attilio Fiore, il comandante della polizia locale, Claudio Attilio Camisasca, nella foto con alcune Gev (Guardi ecologiche volontarie) in servizio. Rimarrà nella sede di Solaro insieme con gli altri mezzi dell'antincendio boschivo.

"Ringrazio Regione Lombardia per questo nuovo veicolo - ha detto il presidente Emiliano Campi - che consentirà ai nostri volontari di essere ancora più efficienti nel servizio antincendio. Viviamo in un territorio meraviglioso, ma anche fragile, che va preservato e tutelato. Il rischio incendi è sempre presente ed è importante poter contare su persone preparate e mezzi all'avanguardia in caso di emergenza".

"L'antincendio boschivo è uno dei fiori all'occhiello del nostro ente regionale e anche grazie al nuovo mezzo i volontari saranno operativi sul territorio, ma anche per colonne mobili e servizi di interoperatività regionale, come le recenti attività di gemellaggio effettuate in Sicilia e Sardegna durante le ultime estati" ha spiegato il comandante della polizia locale, Claudio Attilio Camisasca. Il comandante Camisasca ha anche annunciato la prossima organizzazione di un corso base di Protezione Civile al fine di formare nuovi volontari che potranno poi specializzarsi sull'antincendio boschivo.