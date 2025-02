(Solaro, 28 Feb 25) Come ogni anno, con l'arrivo della primavera, entra nel vivo l'attività all'aria aperta dei progetti di Educazione ambientale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il Consiglio di gestione e la direzione del Parco credono fortemente nel ruolo dell'Educazione ambientale per sensibilizzare le nuove generazioni e i cittadini a comportamenti responsabili e all'attenzione verso la natura e al buon governo della cosa pubblica e del territorio. L'attività per l'anno scolastico in corso viene svolta per conto del Parco dalla società Gaia 900 con il brand Mowgli Education. Il tema scelto per il 2024/2025 è stato "Natura per tutti", declinato come di consueto in tanti micro progetti, alcuni con titoli davvero affascinanti, per coinvolgere ancora di più docenti e studenti dai 3 ai 14 anni, dalla scuola dell'infanzia alle secondarie di primo grado (dall'asilo alle medie, insomma).

Alla proposta, completamente gratuita per le scuole, hanno aderito oltre 300 classi provenienti da ben 26 Comuni del territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. La risposta più importante quest'anno è arrivata da un Comune del "Nord del Parco", ovvero la città di Cantù, con 26 classi, seguita da centri "storici" delle Groane come Solaro (24 classi), Cesano Maderno e Cogliate (entrambe con 21). Per quanto riguarda i singoli progetti, quello che ha avuto più adesioni, per l'infanzia, è stato l'avventuroso "Sherlock Holmes nel Parco: Detective in Natura" con ben 66 classi, seguito da "Natura straordinaria", quindi il viaggio nel mondo degli insetti e le giornate nel bosco con il picchio o con l'apicoltore. "Sherlock Holmes" è piaciuto molto anche alle elementari, dove l'offerta prevedeva ben dodici diversi percorsi tra i quali "Volontari per un giorno" con le nostre Gev (Guardie ecologiche volontarie), l'Antincendio boschivo, la Protezione Civile e l'unità cinofila. Il progetto è stato scelto da una decina di classi delle elementari e da oltre venti delle medie. Un bel riconoscimento per i nostri cento volontari attivi sul territorio.

Alle medie hanno ricevuto tante adesioni anche le proposte su biodiversità e zoologia. L'attività didattica, che da settembre a dicembre ha già visto svolgere 482 ore di lezione sulle circa 2mila totali, entra nel vivo proprio nel mese di marzo anche con tante uscite nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Prima dell'estate sarà possibile conoscere i progetti di Educazione ambientale per il prossimo anno e l'obiettivo è aumentare ancora il numero degli istituti e delle classi coinvolte.