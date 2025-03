(Solaro, 12 Mar 25) Una serata alla scoperta della fauna dei Parchi della Lombardia e in particolare del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Questo l'argomento della prossima serata naturalistica in programma martedì 18 marzo alle 21 al Centro Polveriera di via della Polveriera 2 a Solaro. "Cose di un mondo parallelo" il titolo dell'incontro. L'ingresso è libero e gratuito fino all'esaurimento della capienza dell'auditorium. Relatore dell'evento, che diventa una sorta di bel "gemellaggio" tra Groane e Pineta, è la Gev, guardia ecologica volontaria del Parco Pineta, Silvio Colaone. Grande appassionato di fotografia naturalistica, Colaone è riuscito a ritrarre negli ultimi anni attraverso le fototrappole la fauna del territorio. Sul suo canale YouTube si possono ammirare caprioli, volpi, cervi, cinghiali e anche un lupo.

"Gli ultimi due decenni - si legge nell'invito alla serata organizzata come sempre dalle Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea - hanno cambiato drasticamente la struttura faunistica del Parco Pineta. Nuovi ed ingombranti arrivi stanno condizionando la secolare quiete di quello che era conosciuto da tutti solo come il bosco della pineta. Ora gli inquilini stanno aumentando in numero di specie e di individui. Gli effetti sulla vegetazione naturale e sui coltivi si fanno sentire. Come si evolverà il futuro? Quali sorprese ancora ci potranno riservare gli animali? Per ora siamo solo entrati un po' di nascosto nella loro vita privata curiosare".



Primavera ed estate al Parco, quante occasioni di incontro

Il 17 e 18 maggio al Parco delle Groane arriverà il Bioblitz Lombardia, evento di Citizen Science di Regione Lombardia. Il weekend successivo, 24 e 25 maggio per la Giornata Europea dei Parchi è prevista una due giorni di animazione e partecipazione al Centro Polveriera, nelle prossime settimane vi daremo tutti i dettagli. Ancora, proseguiranno insieme con le Serate Naturalistiche a cura delle Gev, gli appuntamenti del Parco a Villa Ferranti di Figino Serenza (il prossimo è venerdì 14 marzo alle 21 con la rappresentazione di "Semi"). Anche quest'anno prenderemo parte a Ville Aperte in Brianza, mentre dal 22 agosto al 12 di ottobre il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sarà ancora parte attiva del Festival Ben-essere in Natura, l'iniziativa finanziata da Regione Lombardia e coordinata da Area Parchi con l'obiettivo di fare vivere gli ecosistemi naturali delle aree protette anche come luoghi di iniziative di inclusione sociale incentrate sul benessere nella sua più ampia accezione. C'è già una prima data, il 25 settembre, tornerà a grande richiesta "Bagno di Gong e Suoni" con Enrico Bilotta. A questo calendario si uniscono come sempre tutte le manifestazioni all'Oasi Lipi Cesano Maderno, quelle patrocinate dal Parco, come gli appuntamenti al Frutteto del Parco, dell'Ecomuseo delle Groane e di Villa Arconati, che il nostro ente regionale promuove sui suoi mezzi di comunicazione.