Venerdì 17 Maggio 2024

In tutte le aree protette della Lombardia torna il Bioblitz tre indimenticabili giornate ecco come partecipare.

Il primo appuntamento sarà venerdì 17 maggio alle 21 per "Lucciole e avifauna notturna". Ritrovo alla Riserva Naturale Fontana del Guercio con possibilità di parcheggio in via XXV Aprile, 8 Carugo (Como).

Per prenotazioni si deve inviare una mail a oasi.cesanomaderno@lipu.it