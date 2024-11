Sabato 9 Novembre 2024

Passeggiate e laboratori a contatto con la natura dedicati a bambine e bambini della scuola dell'infanzia in compagnia di mamma e/o papà. A fine attività i partecipanti potranno fermarsi per un pranzo al sacco e condividere le scoperte fatte insieme in Oasi.

Età partecipanti: dai 3 ai 5 anni accompagnati da uno/due adulti.

Inizio attività ore 10.30. Durata attività circa 2 ore.

Donazione minima: 6 euro; 4 euro Soci Lipu.