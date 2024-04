Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa)

Un nuovo cammino di 7 km dal Lago Nord al Parco di Monza, passando per la Piana del Novale, la Roggia San Martino e il Parco Superga

(Nova Milanese, 19 Apr 24) Il giorno 17 aprile 2024 presso la sede del Parco, Ezio Casati, sindaco di Paderno Dugnano, Fabrizio Pagani di Nova Milanese, Maria Fiorito di Muggiò e il Presidente del Grubrìa, Arturo Lanzani, hanno firmato un Protocollo d'intesa che impegna gli enti alla realizzazione di questo nuovo percorso che permetterà di collegare la zona del Lago Nord di Paderno Dugnano, la Piana del Novale a Nova Milanese, il Parco Superga a Muggiò per poi raggiungere, attraverso l'alzaia del Villoresi, il Parco di Monza.

Il nome scelto per il percorso deriva dalla denominazione di una antica strada campestre che collegava queste località.

I lavori previsti, che permetteranno di completare e valorizzare un percorso in parte già esistente, saranno svolti dagli enti nei prossimi due anni, col coordinamento del Grubrìa per garantire un percorso unitario e fruibile da parte di tutti.