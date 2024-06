Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa)

Domenica 16 Giugno 2024

(Nova Milanese, 12 Giu 24) Il Parco GruBrìa propone per la mattinata di domenica 16 giugno 2024 una grande biciclettata alla scoperta del territorio del Parco.

Con 6 punti di partenza e un unico arrivo: Villa Agnesi, presso la grande area verde che collega le frazioni Valera di Varedo, S. Vincenzo Spaccone di Desio e il quartiere S. Bernardo di Nova Milanese, disegnando uno dei più bei paesaggi agresti del territorio del Parco. Area verde che sta vivendo una nuova vita grazie a numerosi interventi di creazione di percorsi ciclopedonali tramite la ricostruzione della viabilità rurale storica e del paesaggio agrario storico, in cui i campi sono intervallati da viali sterrati accompagnati da filari, siepi e aree boscate.

Un appuntamento per vivere insieme le bellezze del Parco e ragionare insieme su quanto ancora sia attuale l'impegno per la valorizzazione degli spazi aperti in uno dei territori più urbanizzati d'Europa, a supporto della biodiversità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il benessere dei cittadini.

La biciclettata, organizzata dal Consorzio Parco GruBrìa con il supporto dei Circoli di Legambiente Lombardia presenti sul territorio del Parco, farà scoprire anche la rete di percorsi ciclabili che unisce le aree verdi dei 10 comuni del Parco.

Completa la mattinata una breve passeggiata, a cui sono invitati in particolare tutti i cittadini dell'area, alla scoperta degli ambienti del Parco a due passi da casa.

Tutti gli orari e le informazioni relative all'evento sono riportati nella locandina.