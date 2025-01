Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa)

(Nova Milanese, 24 Gen 25) È aperto il nuovo bando per il Servizio civile universale di AREA Parchi di Regione Lombardia.

Quest'anno è possibile svolgerlo anche nel Parco Grubria!

Il Parco aderisce al programma "Semi Secolari, Germogli di Futuro" promosso da AREA Parchi di Regione Lombardia, con due progetti:

Se hai tra i 18 e i 28 anni non perdere l'opportunità di vivere un anno di formazione attiva volta alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale!

Per informazioni e iscrizioni vai su: AREA Parchi

Il termine per l'invio delle domande è il 18 febbraio 2025 alle ore 14.00.

Scadenza 18/02/2025