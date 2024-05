Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa)

Cercare la biodiversità laddove meno te l'aspetti!

Domenica 19 Maggio 2024

Quest'anno a Bovisio Masciago, il 19/05/2024 alle ore 10:00 con ritrovo all'area giochi del Parco Perlasca, tutti pronti per il BioBlitz, l'appuntamento proposto da Regione Lombardia per arricchire la banca dati della biodiversità della Lombardia. Accompagnati dagli educatori ambientali del Parco verremo coinvolti in attività di osservazione della natura, raccoglieremo insieme foto e informazioni su animali e piante. Il materiale prodotto verrà inviato tramite l'App iNaturalist a un database. Quest'anno il focus della giornata punterà censimento delle farfalle, i dati più significativi riguardanti le farfalle verranno inseriti nell'applicazione ButterflyCount.

Evento adatto a bambini e adulti.