Tra Rovello Porro e Bregnano il 18 e 19 maggio 2024

(Rovello porro, 20 Mag 24) E' stato un fine settimana ricco di novità al Parco, iniziato sabato 18 maggio quando in tanti si sono ritrovati ai giardini di via Luini a Rovello Porro per partecipare alla passeggiata organizzata dal Comune e dal Parco.

Seguendo il sentiero del Parco verso Saronno, accompagnati dai volontari del gruppo Alpini e dell'associazione Verde Età, il gruppo ha raggiunto la nuova passerella sul torrente, inaugurata con il taglio del nastro da parte del Sindaco, dopo la benedizione del parroco. A seguire i bambini delle scuole elementari delle 1A e 4 A hanno esposto i lavori fatti durante l'anno sul tema dell'acqua, dell'inquinamento ambientale. Il sindaco Marco Volontè, il Direttore del Parco Francesco Occhiuto, il progettista architetto Marco Olivieri e Pierangelo Premoli, consigliere nel CdA del parco e organizzatore dell'evento hanno illustrato le caratteristiche della pista che unisce ora Rovello Porro con Saronno permettendo nuove connessioni tra l'area protetta e i territori abitati.

Guarda il video sui lavori della passerella

Il fine settimana è proseguito domenica 19 a Bregnano dove è stata scoperta la nuova porta del Parco in via Prava con il suo centro visite sulle api, alle quali è dedicata la giornata mondiale del 20 maggio.

Leggi l'articolo di ISPRA sulle api

Il programma della mattina ha previsto, dopo la presentazione del progetto, la consegna della prima arnia didattica, donata dal Rotary Club Lomazzo dei Laghi. Si sono svolte poi alcune attività didattica sulle api a cura dell'apicoltore Mauro Pagani. A seguire circa 40 persone tra adulti e bambini hanno partecipato all'escursione all'interno del Bioblitz Lombardia 2024, l'evento regionale di citizen science alla scoperta della biodiversità del parco.

Nel pomeriggio si è svolto come da programma lo spettacolo teatrale "Mondo" di Giuseppe Di Bello, con Marco Continanza e la compagnia Anfiteatro.

Al momento alla porta delle api sono pronte la struttura, il portico ed il giardino e nei prossimi mesi seguiranno gli allestimenti degli arredi, delle dotazioni interne e l'allestimento finale.

Guarda il video con l'intervista al progettista